В ходе ежегодного Послания Федеральному собранию глава РФ Владимир Путин выразил уверенность в состоянии отечественной экономики, невзирая на вызовы, которые создал коллективный Запад.
"Вся российская экономика во время СВО проявила гибкость и устойчивость", — заявил политик.
Вырученные средства позволят не только содержать внутреннюю экономику страны, но и выдержать вооружённое противостояние и с Украиной, и с её спонсорами.
До этого он отметил, что Россия может решать самые трудные задачи и отвечать на любые, самые непростые вызовы. В частности, нашей стране удалось отразить агрессию международного терроризма. Владимир Владимирович подчеркнул, что россиянам удалось сберечь единство государства, не позволив разорвать его на части.
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