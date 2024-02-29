Президент РФ Владимир Путин сообщил об устойчивости российской экономики во время спецоперации

Путин: Вся экономика России во время СВО проявила гибкость и устойчивость

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

В ходе ежегодного Послания Федеральному собранию глава РФ Владимир Путин выразил уверенность в состоянии отечественной экономики, невзирая на вызовы, которые создал коллективный Запад.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Вся российская экономика во время СВО проявила гибкость и устойчивость", — заявил политик.

Вырученные средства позволят не только содержать внутреннюю экономику страны, но и выдержать вооружённое противостояние и с Украиной, и с её спонсорами.

До этого он отметил, что Россия может решать самые трудные задачи и отвечать на любые, самые непростые вызовы. В частности, нашей стране удалось отразить агрессию международного терроризма. Владимир Владимирович подчеркнул, что россиянам удалось сберечь единство государства, не позволив разорвать его на части.