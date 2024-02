Президент РФ Владимир Путин сообщил об устойчивости российской экономики во время спецоперации

В ходе ежегодного Послания Федеральному собранию глава РФ Владимир Путин выразил уверенность в состоянии отечественной экономики, невзирая на вызовы, которые создал коллективный Запад.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0