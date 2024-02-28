США сорвали начало поставок газа с российского проекта

Россия откладывает поставки газа с нового проекта

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика Сырье Газ

Россия откладывает поставки сжиженного природного газа с проекта "Арктик СПГ-2" на неопределенный срок. Об этом, заявили, представили компании "Новатэк". Причиной задержек является отсутствие газовозов.

Фото: commons.wikimedia.org by Maciej Margas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

В ближайшее время, Россия должна была получить три построенных корабля- газовоза с верфи в Южной Корее. Однако введенные на прошлой неделе санкции США против России, срывают поставки судов. Корейская сторона не может выпустить газовозы из своих верфей, без обхода американских санкций.

Всего "Новатэк" должен был получить 6 СПГ-танкеров ледового класса ARC7. На данный момент, руководство компании и российские власти ищут решение вопроса.

https://rutube.ru/video/a9c2faf6835126f76aa3159dc9d61874/?r=wd