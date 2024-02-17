"Сдвинулась с мертвой точки". Экономист рассказал об изменениях в российской экономике с начала СВО

Экономист Беляев заявил, что экономика России за два года СВО сдвинулась с мертвой точки

1:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

В российской макроэкономике произошли достаточно серьезные изменения с момента начала специальной военной операции на Украине. Об этом Pravda.Ru заявил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Фото: 4esnok.by

"И, прежде всего, получило дополнительное развитие по вполне естественным причинам, поскольку идет специальная военная операция, военно-промышленный комплекс, оборонные предприятия и вообще все, что связано с проведением вот этой операции. Причем, это очень широкий круг отраслей. Это не только производство военной техники", — сказал он.

По его словам, расширение военно-промышленного комплекса дало импульс и дало толчок для развития очень широкого круга отраслей, может быть, по первой итерации.

"Мы отмечаем, что она у нас, наконец, сдвинулась с мертвой точки, еще, конечно, не достигла тех темпов, которые бы нам хотелось. Надо чтобы как минимум было 4%. При достижении 4% начинается та точка отчета, с которой считается, что начинается действительно настоящее развитие и прогресс экономики. И это хорошо, что фактически с нулевых отметок мы сдвинулись на 3,5% по очень многим оценкам. Вот это самое главное", — добавил собеседник Pradva.Ru.

Экономист также отметил появление новых рабочих мест, повышение зарплаты у людей определенных категорий.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин в обращении к россиянам объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Как отметил глава государства, цель операции — защита людей, которые "подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".