"Сдвинулась с мертвой точки". Экономист рассказал об изменениях в российской экономике с начала СВО

В российской макроэкономике произошли достаточно серьезные изменения с момента начала специальной военной операции на Украине. Об этом Pravda.Ru заявил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.
"И, прежде всего, получило дополнительное развитие по вполне естественным причинам, поскольку идет специальная военная операция, военно-промышленный комплекс, оборонные предприятия и вообще все, что связано с проведением вот этой операции. Причем, это очень широкий круг отраслей. Это не только производство военной техники", — сказал он.
По его словам, расширение военно-промышленного комплекса дало импульс и дало толчок для развития очень широкого круга отраслей, может быть, по первой итерации.
"Мы отмечаем, что она у нас, наконец, сдвинулась с мертвой точки, еще, конечно, не достигла тех темпов, которые бы нам хотелось. Надо чтобы как минимум было 4%. При достижении 4% начинается та точка отчета, с которой считается, что начинается действительно настоящее развитие и прогресс экономики. И это хорошо, что фактически с нулевых отметок мы сдвинулись на 3,5% по очень многим оценкам. Вот это самое главное", — добавил собеседник Pradva.Ru.
Экономист также отметил появление новых рабочих мест, повышение зарплаты у людей определенных категорий.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин в обращении к россиянам объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Как отметил глава государства, цель операции — защита людей, которые "подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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