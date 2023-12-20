Госбюджет Германии планируют пополнить российскими активами

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Генеральной прокуратуре ФРГ планируют изъять более 720 млн евро из замороженных российских активов в собственный бюджет. Как сообщает газета Spiegel, с такой инициативой выступил федеральный прокурор Германии Питер Франк.

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Отмечается, что соответствующий запрос уже подали в суд Франкфурта-на-Майне (немецкий город).

"Генеральная прокуратура Германии хочет изъять часть российских активов на сумму более 720 миллионов евро и пополнить ими госбюджет. Соответствующий запрос подан в суд Франкфурта-на-Майне", — рассказывает издание.

Напомним, что власти ФРГ заморозили российские активы на сумму 5,32 миллиарда евро". В то же время, всего страны "Большой семёрки", Евросоюза и Австралии с начала проведения РФ специальной военной операции на Украине заморозили более 260 миллиардов евро активов Центробанка РФ за прошлый год.