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Объём продаж электроинструментов на Кубани увеличился на 30-50%

1:52
Экономика

Магазины по продаже электроинструмента в Краснодарском крае успешно адаптировались к новым условиям после введения санкций, и, несмотря на них, объём продаж продолжает расти. Об этом сообщил руководитель розничной сети магазинов "Кубань Инструмент" Артём Соколов.

Объём продаж электроинструментов на Кубани увеличился на 30-50%
Фото: Openverse by sergey077 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Согласно его заявлению, уход европейских брендов из ассортимента не стал преградой для магазинов. Они успешно дополнили свой ассортимент за счёт параллельного импорта и производителей, переместивших свои производства в другие страны. Таким образом, на российский рынок поступает инструмент, сохранивший высокое качество, но выпущенный под другим брендом. Многие поставщики переключили свое внимание на Китай, где в настоящее время производится высококачественный инструмент, сообщает BFM Кубань.

Наименьшие трудности с ассортиментом возникли в бюджетном сегменте, в то время как в сегменте профессионального инструмента возникли определенные сложности. Соколов подчеркнул, что цены на инструмент в 2023 году выросли на 10-15%, но спрос увеличился благодаря активному развитию и строительству в Краснодарском крае.

"Объём продаж увеличился, что свидетельствует о росте рынка. Краснодарский край активно застраивается, включая город Краснодар и прибрежные районы. Потребность в инструментах сохраняется, и мы наблюдаем рост в пределах 30-50% в зависимости от сезона", — отметил Соколов.

Директор розничной сети также добавил, что высокая конкуренция среди производителей побуждает их предлагать потребителям новые продукты, в то время как сами продавцы расширяют клиентскую базу через открытие дополнительных сервисных центров.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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