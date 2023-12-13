Объём продаж электроинструментов на Кубани увеличился на 30-50%

1:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Магазины по продаже электроинструмента в Краснодарском крае успешно адаптировались к новым условиям после введения санкций, и, несмотря на них, объём продаж продолжает расти. Об этом сообщил руководитель розничной сети магазинов "Кубань Инструмент" Артём Соколов.

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Согласно его заявлению, уход европейских брендов из ассортимента не стал преградой для магазинов. Они успешно дополнили свой ассортимент за счёт параллельного импорта и производителей, переместивших свои производства в другие страны. Таким образом, на российский рынок поступает инструмент, сохранивший высокое качество, но выпущенный под другим брендом. Многие поставщики переключили свое внимание на Китай, где в настоящее время производится высококачественный инструмент, сообщает BFM Кубань.

Наименьшие трудности с ассортиментом возникли в бюджетном сегменте, в то время как в сегменте профессионального инструмента возникли определенные сложности. Соколов подчеркнул, что цены на инструмент в 2023 году выросли на 10-15%, но спрос увеличился благодаря активному развитию и строительству в Краснодарском крае.

"Объём продаж увеличился, что свидетельствует о росте рынка. Краснодарский край активно застраивается, включая город Краснодар и прибрежные районы. Потребность в инструментах сохраняется, и мы наблюдаем рост в пределах 30-50% в зависимости от сезона", — отметил Соколов.

Директор розничной сети также добавил, что высокая конкуренция среди производителей побуждает их предлагать потребителям новые продукты, в то время как сами продавцы расширяют клиентскую базу через открытие дополнительных сервисных центров.