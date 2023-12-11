Как грамотно спланировать бюджет на предстоящий Новый год, чтобы избежать финансовых затруднений в январе, разъяснила профессиональный инвестор и финансист Татьяна Бунегина. Она выделила основные принципы, придерживаясь которых можно минимизировать расходы в этот праздничный период.
Бунегина подчеркнула, что в текущем году наблюдается существенное повышение цен, приводя в пример салат "оливье", который теперь обходится на 45% дороже по сравнению с предыдущим годом.
В условиях сложившейся ситуации, систематизация расходов перед новогодними праздниками представляет собой несомненную сложность, однако существуют проверенные методы, которые помогут избежать расточительных трат.
Первым шагом в этом направлении, советует Бунегина, является тщательное составление списка доходов и расходов. Это позволит четко определить, сколько можно выделить на новогоднее празднование и сколько желательно отложить на последующие месяцы. Она предлагает установить конкретные лимиты для таких статей, как подарки и продукты, и строго придерживаться их, чтобы избежать излишних финансовых затрат.
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