Ставки акциза на табак и вино снова увеличатся

3:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Государственная Дума РФ в третьем чтении приняла закон, в соответствии с которым с 1 мая 2024 г. поднимутся акцизы на вино, а с 1 января 2024 г. на табачные и никотиносодержащие товары.

Фото: Андрей Ковалев / Правда.ру

Предполагается, что рост ставок акцизов на винодельческую и никотинсодержащую продукцию позволит принести в федеральный бюджет:

в 2024 году — 39 млрд руб.;

в 2025 году — 52 млрд руб.;

в 2026 году — 59 млрд руб.

Табак

В 2023 году ставка акциза равна 4 116 руб. за 1 кг табака. Принятый закон предполагает, что 1 января 2024 года она подрастёт до 4 448 руб., в 2025 году составит уже 4 626 руб., а в 2026 году достигнет 4 811 руб. за кг.

Сигареты и папиросы

С 2024 г. акциз на эту продукцию может вырасти до 2 813 руб. за тысячу штук плюс 16% стоимости, исчисляемой исходя из предельной розничной цены (но не менее 3 820 руб. за 1 тыс. штук). В 2025 г. акциз увеличится до 2 926 руб. плюс 16% расчетной стоимости (но не менее 3 976 руб. за 1 тыс. штук), а в 2026 г. он достигнет 3 043 руб. плюс 16% расчетной стоимости (но не менее 4 132 руб. за 1 тыс. штук).

Табак и табачные изделия, употребляемые посредством систем нагревания

В 2024 году акциз на эти товары устанавливается на уровне 9 367 руб. за 1 кг, в 2025 году — 9 742 руб., в 2026 году — 10 132 руб. В нынешнем году акциз равен 8 669 руб. за 1 кг.

Акциз на жидкости для электронных систем доставки никотина

В 2024 году он составит 42 руб. за 1 мл, в 2025 году — 44 руб., а в 2026 году — 46 руб. Ставка 2023 г. равна 20 руб. за 1 мл.

Вино

Что касается акцизов на вино, то с 1 мая 2024 г. они могут составить 108 руб. за литр (это в три раза выше, чем планировалось ранее). В 2025 г. ставка вырастет до 112 руб. за литр, а в 2026 г. — до 116 руб.

С 1 мая 2024 г. увеличится акциз на игристые вина (в том числе и на российское шампанское). Он будет равен 141 руб. за литр. В 2025 г. повышение дойдёт до 147 руб., а в 2026 г. — до 153 руб. Ставка акциза на игристые вина в 2023 г. составляет 45 рублей.

*Министерство здравоохранения Российской Федерации предупреждает о том, что курение и алкоголь вредят здоровью.