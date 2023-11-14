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Экономист спрогнозировал подорожание авиабилетов на рейсы внутри России

1:12
Экономика

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода дал свой прогноз по стоимости авиабилетов по России до конца 2023 года.

Экономист спрогнозировал подорожание авиабилетов на рейсы внутри России
Фото: Нейросеть Шедеврум

По мнению эксперта, стоимость авиабилетов на внутренние рейсы до конца текущего года может подняться на 30%.

Экономист напомнил, что авиабилеты по России вдвое подорожали ещё весной 2023 года.

Лобода отметил, что российские авиаперевозчики держатся на плаву только благодаря государственной поддержке.

"При этом нужно понимать, что субсидии не касаются перелетов, которыми пользуется большая часть населения. Именно поэтому мы ожидаем дальнейшего роста стоимости на авиабилеты в декабре приблизительно на треть на востребованных туристических направлений, это классический сезонный фактор", — сказал Лобода, которого цитирует Газета.Ru.

Эксперт считает, что даже государственная поддержка не может кардинально решить проблему в авиаотрасли, если не усилить рубль и хотя бы частично не начать реализовывать программу импортозамещения для гражданской авиации.

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КАК КУПИТЬ ДЕШЕВЫЕ АВИАБИЛЕТЫ?| Лайфхаки, секреты, советы, покупки билетов на самолет
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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