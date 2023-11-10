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Эксперт указал на причину дефицита рабочей силы в РФ

Экономика

Вице-президент Конфедерации труда РФ Олег Шеин в беседе с радио "Комсомольская правда" оценил недавнее высказывание главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая обратила внимание на нехватку рабочей силы в стране.

Эксперт указал на причину дефицита рабочей силы в РФ
Фото: Минтруд России

По словам эксперта, на сегодняшний день есть несколько причин, ведущих к дефициту кадров в России. Так, за последние два десятилетия на порядок уменьшилась численность квалифицированных специалистов. Если на заре двухтысячных университеты выпускали порядка 1,7 млн специалистов ежегодно, то по итогам 2021 года данный показатель был на отметке 600 тыс. человек.

При этом он заметил, что в России всё равно остаётся превышение числа кадров в определённых сегментах: порядка 15 млн лиц занимают вакансии, не требующие квалификации.

Ключевой проблемой дефицита кадров также считается зарплата, уровень которой многих россиян не устраивает. Шеин заметил, что за последние 8-9 лет доходы россиян в среднем упали на 8%.

 

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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