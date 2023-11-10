Bloomberg сообщил о приходе "новой элиты" на место ушедших из России компаний

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Иностранные компании продали в РФ бизнес на сумму более $21 млрд. Причём, как уточняет агентство Bloomberg, предприниматели из числа "новой бизнес-элиты" приобрели активы со значительной скидкой.

Фото: Пресс-служба ООО «Система ПБО»

По словам журналистов, "новая когорта бизнес-элиты" в РФ пришла на место международных компаний после начала специальной военной операции на Украине. Предприниматели воспользовались уходом западных компаний, вынужденно покинувших рынок из-за санкций и давления со стороны инвесторов, и смогли приобрести активы по сниженным ценам.

Как отмечают аналитики агентства AK&M, в 2022 году и в первой половине этого года иностранные компании продажи бизнес в России на сумму более $21 млрд. В числе таких компаний: McDonald's, Ball Corp., Henkel AG.

Например, одним из первых, кто воспользовался уходом иностранных компаний с российского рынка, был предприниматель Александр Говор. В мае прошлого года он выкупил российский бизнес McDonald's, в результате чего сеть ресторанов быстрого питания открыла рестораны под новым названием — "Вкусно — и точка".

По словам Говора, бизнес он приобрёл за символическую плату", то есть, цена была "намного ниже рыночной".

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