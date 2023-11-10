Иностранные компании продали в РФ бизнес на сумму более $21 млрд. Причём, как уточняет агентство Bloomberg, предприниматели из числа "новой бизнес-элиты" приобрели активы со значительной скидкой.
По словам журналистов, "новая когорта бизнес-элиты" в РФ пришла на место международных компаний после начала специальной военной операции на Украине. Предприниматели воспользовались уходом западных компаний, вынужденно покинувших рынок из-за санкций и давления со стороны инвесторов, и смогли приобрести активы по сниженным ценам.
Как отмечают аналитики агентства AK&M, в 2022 году и в первой половине этого года иностранные компании продажи бизнес в России на сумму более $21 млрд. В числе таких компаний: McDonald's, Ball Corp., Henkel AG.
Например, одним из первых, кто воспользовался уходом иностранных компаний с российского рынка, был предприниматель Александр Говор. В мае прошлого года он выкупил российский бизнес McDonald's, в результате чего сеть ресторанов быстрого питания открыла рестораны под новым названием — "Вкусно — и точка".
По словам Говора, бизнес он приобрёл за символическую плату", то есть, цена была "намного ниже рыночной".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Россия знала о планах Киева и сорвала контрнаступление ВСУ одним манёвром, рассказал украинский штурмовик.