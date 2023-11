Your browser does not support the audio element.

Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине российских активов. Такие данные приводятся по итогам голосования.

Фото: Creativecommons by by wuestenigel is licensed under by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0