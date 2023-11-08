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Эксперт Оганова рассказала, как передача замороженных активов скажется на экономике РФ

3:57
Экономика

Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине российских активов. Такие данные приводятся по итогам голосования.

Эксперт Оганова рассказала, как передача замороженных активов скажется на экономике РФ
Фото: Creativecommons by by wuestenigel is licensed under by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

По результатам голосования, комитет одобрил законопроект — 40 голосов "за" и два "против". Напомним, что речь идет о 300 млрд долларах, замороженных в западных банках.

Доцент Департамента Правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, член Высшего Совета "Сильной России" Наталья Оганова рассказала о том, как это может сказаться на российской экономике.

"Касательно замороженных российских активов вопрос весьма сложный, весьма спорный. И неоднократно мы задавали вопрос, а почему российские деньги находились за границей, если мы находились в такой сложной политической ситуации и понимали, что в любой момент наши отношения с США в результате той перезагрузки, которая, якобы, началась, все равно приведут к кризису. Четких ответов мы все равно не получили. И на сегодняшний день деньги находятся на территории другого государства. Да, они были заморожены, что тоже свидетельствует о нарушении прав. Но когда идет такая скрытая война, по сути, мы не называем это войной с Западом, с Евросоюзом и с Америкой, но таковая есть. Как вы понимаете, действующие нормы права не работают. Ровно как в России мы живем по принципу параллельного импорта" — пояснила эксперт.

Она также отметила, что в России действует большое число серых схем, помогающих бизнесу и гражданам выживать, в связи с этим и на большой политической арене перестают действовать нормы права. Оганова приходит к выводу, что денежные средства, заложенные в иностранных банках, в дальнейшем будут израсходованы США, но законодательной базы для этого нет. При этом неизвестно окончательно, будут ли направлены средства на Украину или нет.

"Как это скажется на россиянах? Безусловно, это не очень хорошая новость. Потому что если твою подушку безопасности разворовали, новую сформировать будет достаточно сложно. Та у нас сформировалась в относительно благоприятный период, были сверхдоходы, и это давало возможность надеяться на то, что полученные денежные средства будут вложены в экономику страны. Теперь, конечно, мы будем находиться в режиме выживания с учетом необходимости вливания в бюджет денег на продолжение СВО и на защиту границ РФ. Потому что это не закончится так скоро" — рассказывает Оганова.

Также она прогнозирует, что рост курса ЦБ будет продолжаться, как и инфляция покажет рост, покупательская способность граждан не возрастет.

Эксперт подчеркнула, что, несмотря на западные санкции, бизнес удерживает свои позиции, а экономика продолжает развиваться. Тем не менее, Оганова утверждает, что текущее состояние экономики далеко от идеального, она находится в периоде выживания.

"И нам, конечно, нужно удержаться для того, чтобы перейти на следующий уровень. Без развития и без этих денег сделать это будет довольно сложно. Но, тем не менее, мы пытаемся на мировом уровне, подав иски, защитить свои права, чтобы быстрее вернуть деньги. Но будут или не будут США и европейские страны поддерживать свой статус сверхправовых держав, никто не знает. Скорее всего, нет" — заявила эксперт.

Санкции, введенные в отношении России и ее граждан, по словам Огановой, являются показателем того, что нормы права в отношении РФ со стороны США и Запада больше не действуют.

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Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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