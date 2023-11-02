Лучшие времена так и не наступили: центр Хельсинки стремительно пустеет

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Центр столицы Финляндии Хельсинки стремительно пустеет. Здесь закрываются как крупные сетевые магазины, так и небольшие, говорится в материале издания Helsingin Sanomat.

Фото: Creativecommons by stockmanngroup is licensed under CC BY 2.0

Владельцы говорят, что долго ждали лучших времён, но они так и не наступили. Хотя ещё совсем недавно дела шли более чем хорошо.

Но потом началась пандемия коронавируса, из-за чего многие магазины вынуждены были перейти на сокращённые графики работы или вовсе закрыться на какое-то время.

А после того, как ограничения были сняты, значительное число магазинов хоть и возобновили работу, но только в летний сезон. Туристов стало значительно меньше, а у местных жителей стало меньше денег из-за инфляции и спада в экономике.

Финские газеты рассуждают о непривлекательности центра Хельсинки весь год. Центру столицы явно не помешают перемены — чтобы вновь стать притягательным, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Стоит заметить, в материале ни словом не упоминается, что гораздо меньше в Финляндии стало туристов из России. И это "благодаря" политике местных властей в том числе.

Так что финнам и в самом деле придётся поломать голову, каким образом им компенсировать отсутствие российских туристов, которые часто приезжали в эту страну именно для того, чтобы посетить тамошние магазины.

Впрочем, это уже проблемы исключительно финских властей и предпринимателей.

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