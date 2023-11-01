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ВТБ: политика Цетробанка вызовет резкий рост спроса на вклады

1:36
Экономика

Согласно аналитикам ВТБ, решение Центробанка еще повысить ключевую ставку вызывает рост процентов по вкладам и счетам.

ВТБ: политика Цетробанка вызовет резкий рост спроса на вклады
Фото: Wikipedia by NVO is licensed under CC BY 2.5

После поднятия ключевой ставки до 15% годовых инфляция должна, по прогнозам ЦБ, остановиться в 2023 году на уровне 7-7,5%, а в 2024 — снизиться до 4-4,5%.

В связи с этим, ВТБ объявлил о повышении процентов по вкладам и ожидает, что другие банки вскоре последуют.

Согласно главе отдела "Сбережения" ВТБ Наталье Тучковой:

"Решение регулятора повысить ключевую ставку закрепляет доминирующую роль вкладчика на розничном рынке как минимум до конца года. Ранее мы прогнозировали, что максимальная доходность по сберегательным продуктам среди российских банков достигнет 15%, и оперативно предлагаем такие условия [при размещении средств на три года максимальная доходность составит до 15% годовых — прим.]. Подобных ставок на рынке не было почти 1,5 года, и сейчас у потребителей есть возможность зафиксировать доходность по вкладу на длительную перспективу, когда ключевая ставка стабилизируется и вернется к меньшим значениям. Россияне научились быстро и гибко реагировать на текущие изменения на финансовом рынке, поэтому в ближайшее время мы увидим еще одну волну резкого спроса на сберегательные инструменты"

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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