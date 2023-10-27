ЦБ объяснил решение об увеличении ключевой ставки

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Центробанк объяснил решение о подъеме с 13 до 15% ключевой ставки необходимостью ограничить масштаб отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году. Об этом написано в сообщении регулятора.

Фото: Pixabay.com

В Центробанке заявили, что проинфляционные риски на среднесрочном горизонте остаются существенными, а текущее инфляционное давление превышает ожидания.

В России фиксируются устойчивое увеличение внутреннего спроса, все больше превышающего возможности расширения производства товаров и услуг, высокие инфляционные ожидания и темпы роста кредитования, а с учетом новых среднесрочных параметров бюджетной политики снижение бюджетного стимула в ближайшие годы будет происходить медленнее, чем ожидалось ранее, пояснили в ЦБ.