Центробанк объяснил решение о подъеме с 13 до 15% ключевой ставки необходимостью ограничить масштаб отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году. Об этом написано в сообщении регулятора.
В Центробанке заявили, что проинфляционные риски на среднесрочном горизонте остаются существенными, а текущее инфляционное давление превышает ожидания.
В России фиксируются устойчивое увеличение внутреннего спроса, все больше превышающего возможности расширения производства товаров и услуг, высокие инфляционные ожидания и темпы роста кредитования, а с учетом новых среднесрочных параметров бюджетной политики снижение бюджетного стимула в ближайшие годы будет происходить медленнее, чем ожидалось ранее, пояснили в ЦБ.
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