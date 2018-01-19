Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак считает, что иски французских владельцев "царских облигаций" являются проблемой для России.
По его словам, "по соглашению, которое с французами подписали, следует, что в судах представители официальных властей Франции эти иски не поддерживают. Эти иски доставляют определенную головную боль, но раз за разом в судах тот, кто подает их - проигрывает".
Он также подчеркнул, что держателями "царских" облигаций является большое количество граждан. "Это все свободные граждане, имеющие право на собственное мнение, и французские власти не могут запретить им выступать с исковыми заявлениями, подавать в суды разных инстанций", - подчеркнул замминистра.
Однако прокуратура, по его словам, не поддерживает такие иски, и суды проигрываются, примеров тому было достаточно много.
Напомним, Россия и Франция подписали соответствующее соглашение 27 мая 1997 года. По нему обе страны "взаимно отказываются от всех финансовых долгов, которые возникли между ними до 9 мая 1945 года".
Соответственно, Франция не может требовать от России выплат по возмещению российских дореволюционных облигаций, так как, согласно документу, Франция и Россия взаимно отказываются от всех финансовых долгов, которые возникли между ними до 9 мая 1945 года.
Тем не менее, ранее СМИ вновь подняли тему о том, что французы намерены добиваться от России выплат по облигациям царских времен, общая стоимость которых может достигать 53 миллиардов евро.
По данным прессы, возвращения долгов требовали около 400 тысяч человек в рамках Международной федеративной ассоциации держателей российских займов.
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