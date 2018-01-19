Минфин пожаловался на головную боль от исков по царским займам

Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак считает, что иски французских владельцев "царских облигаций" являются проблемой для России.

По его словам, "по соглашению, которое с французами подписали, следует, что в судах представители официальных властей Франции эти иски не поддерживают. Эти иски доставляют определенную головную боль, но раз за разом в судах тот, кто подает их - проигрывает".

Он также подчеркнул, что держателями "царских" облигаций является большое количество граждан. "Это все свободные граждане, имеющие право на собственное мнение, и французские власти не могут запретить им выступать с исковыми заявлениями, подавать в суды разных инстанций", - подчеркнул замминистра.

Однако прокуратура, по его словам, не поддерживает такие иски, и суды проигрываются, примеров тому было достаточно много.

Напомним, Россия и Франция подписали соответствующее соглашение 27 мая 1997 года. По нему обе страны "взаимно отказываются от всех финансовых долгов, которые возникли между ними до 9 мая 1945 года".

Соответственно, Франция не может требовать от России выплат по возмещению российских дореволюционных облигаций, так как, согласно документу, Франция и Россия взаимно отказываются от всех финансовых долгов, которые возникли между ними до 9 мая 1945 года.

Тем не менее, ранее СМИ вновь подняли тему о том, что французы намерены добиваться от России выплат по облигациям царских времен, общая стоимость которых может достигать 53 миллиардов евро.

По данным прессы, возвращения долгов требовали около 400 тысяч человек в рамках Международной федеративной ассоциации держателей российских займов.