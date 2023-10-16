В России введены временные ограничения на ввод морепродуктов и рыбы из Японии. Мера предосторожности начинает действовать с 16 октября 2023 года.
Месяцем ранее свои границы для японской рыбной продукции закрыл Китай. Как сообщили в Россельхознадзоре, запрет сохранится до предоставления исчерпывающих данных, свидетельствующих о безопасности продуктов морского промысла. Также улов должен соответствовать требованиям Евразийского экономического союза. Свою проверку проведет и Россельхознадзор.
Ужесточение условий импорта связано с началом сброса в Тихий океан отработанных вод аварийной АЭС "Фукусима-1". Процедура проводится с разрешения МАГАТЭ и будет осуществляться поэтапно на протяжении 30 лет. Проект обезвреживания вод разработан "Росатомом".
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