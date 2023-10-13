Путин объяснил, откуда взялся "след России" в деле о подрыве газопровода Balticconnector

2:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

Владимир Путин заявил, что заявления о возможной причастности России к подрыву газопровода между Финляндией и Эстонией — "чушь собачья". Так он ответил на вопрос о "следе России" в этом инциденте.

Фото: https://fleetphoto.ru/photo/424537/?vid=2717

"Я даже не знал, что он существует, этот трубопровод. Насколько мне в "Газпроме" сказали, он не так защищён, как наши "(Северные) потоки"", — сказал президент.

По его словам, по этой причине на Balticconnector могло произойти что угодно. По словам Путина, это "могла технологическая (ситуация) быть, могли задеть крюком или якорем, могло быть землетрясение".

"Я не знаю, пускай расследуют, нас же никуда не подпускают, ни к каким расследованиям", — сказал президент.

Путин считает, что заявления о якобы причастности России к ЧП на газопроводе призваны лишь отвлечь внимание от теракта Запада против "Северных потоков", сообщает ТАСС.

"Президент (Финляндии Саули) Ниинистё — грамотный, умный человек. Он не может не понимать, что такие заявления направлены только на одно: прикрыть теракт, который совершен Западом в отношении "Северных потоков", отвлечь внимание на это, вот и всё", — сказал президент.

О происшествии на газопроводе между Финляндией и Эстонией стало известно 8 октября, после того, как резко упало давление.

Финские и эстонские власти заявили, что газопровод и пролегающий рядом кабель связи были повреждены в результате внешнего воздействия. При этом сейсмологические службы в Финляндии и Эстонии сообщили, что у них нет данных о взрыве в районе газопровода. А вот их норвежские коллеги заявили, что зафиксировали взрыв.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал решительный ответ альянса в том случае, если выяснится, что была диверсия. Впрочем, о причастности кого-либо к произошедшему пока официально не утверждается. Хотя неофициально и говорится, что это могла якобы быть Россия, которая таким образом ответила Финляндии на её вступление в НАТО.

Между тем, есть и версия — выдвинутая, к слову, финскими экспертами — что газопровод мог повредить якорь судна, которое пережидало шторм в Финском заливе.

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