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Рестораны Омска приняли 18 миллиардов рублей за 2023 год

Экономика

Специалисты Омскстата анализировали данные за первые восемь месяцев 2023 года и представили статистику по общепите города, сообщает gorod55.ru.

Рестораны Омска приняли 18 миллиардов рублей за 2023 год
Фото: openverse

В 2022 году максимальная ежемесячная выручка в ресторанах достигла 1,9 миллиарда рублей, и это достижение было зарегистрировано омскими заведениями в декабре, когда обычно проводятся корпоративные мероприятия.

В феврале 2023 года рестораны смогли приблизиться к этому показателю, достигнув выручки в размере 1,8 миллиарда рублей. Однако в сравнении с данными прошлого года, максимальная ежемесячная выручка составила 2,4 миллиарда рублей, и подобные цифры были зафиксированы в июле того же года, когда в Омске открылось много летних веранд.

В общей сложности с января по август 2023 года жители Омска и посетители города потратили 17 492 рубля в различных кафе, барах и ресторанах.

Примечательно, что два омских ресторана, "Осип Терлеев" и Nana, вошли в список 50 лучших ресторанов по Сибири.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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