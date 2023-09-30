Риэлтор Апрелев рассказал о причинах роста цен на жильё в России

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев рассказал о причинах роста цен на жильё в России. Эксперт отметил, что качество самих новостроек и вторичного жилья может быть разным, и объяснил, в чём может быть основная проблема разницы в цене.

Фото: "Новостройка по реновации в 1-м Пехотном переулке, д. 2 (сентябрь 2022) (12)" by stroi.mos.ru is licensed under CC BY 4.0.

По его словам, разница в цене в основном происходит из-за того, что банки и застройщики на первичном рынке понижают ставку ипотечного кредита за счёт завышения стоимости продаваемой строящейся недвижимости.

А спрос на жильё, которое ещё не построено, растёт по причине субсидируемых кредитов по более низким ставкам, чем на вторичном рынке, добавил специалист в беседе с Общественной Службой Новостей.

Апрелев уточнил также, что подобная ситуация сложилась сегодня и в ипотечной сфере, где наблюдается очень высокая разница в процентной ставке по ипотечным кредитам.

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