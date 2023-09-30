Вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев рассказал о причинах роста цен на жильё в России. Эксперт отметил, что качество самих новостроек и вторичного жилья может быть разным, и объяснил, в чём может быть основная проблема разницы в цене.
По его словам, разница в цене в основном происходит из-за того, что банки и застройщики на первичном рынке понижают ставку ипотечного кредита за счёт завышения стоимости продаваемой строящейся недвижимости.
А спрос на жильё, которое ещё не построено, растёт по причине субсидируемых кредитов по более низким ставкам, чем на вторичном рынке, добавил специалист в беседе с Общественной Службой Новостей.
Апрелев уточнил также, что подобная ситуация сложилась сегодня и в ипотечной сфере, где наблюдается очень высокая разница в процентной ставке по ипотечным кредитам.
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