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"МК": россияне рассказали о "бешеных" ценах на отдых в Болгарии

1:24
Туризм

Российские граждане, у которых есть в собственности недвижимость в Болгарии, снова потянулись на европейский курорт. Особых проблем с визами нет, но в этом году страна такой комфортной уже не кажется. Виной всему взлетевшие практически на всё цены, пишет "МК".

"МК": россияне рассказали о "бешеных" ценах на отдых в Болгарии
Фото: pixabay.com

Проживающие в Болгарии россияне рассказали корреспонденту издания о существенном подорожании товаров и услуг, а также о недоступной аренде жилья.

По их словам одной из девушек, цены на курортах выросли в два раза из-за высокого курса евро. Подорожала даже вода. В самом обычном уличном кафе бургер предлагают по 750 рублей, хотя в Москве такие цены в дорогих ресторанах.

Приехавшая в Болгарию неделю назад с мужем и ребёнком россиянка Елена сообщила, что один поход в магазин ей обошёлся почти в 7 000 рублей. Причём ничего особенного они не купили — обычный набор продуктов для семьи на ужин.

Туристы, которые всё же рискнули приехать на отдых, удивляются бешеным ценам не жильё. По словам местной жительницы, бюджетных квартир не найти, так как русские, которые не могут доехать в Болгарию по разным причинам, сдали по вменяемым ценам свои апартаменты беженцам с Украины на долгий срок ещё в прошлом году.

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В Болгарию на отдых: ЗА и ПРОТИВ
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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