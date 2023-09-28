Финогенова: экс-сотрудников ФСБ и МВД ждёт увеличение пенсии с 1 октября

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, какие категории россиян будут получать пенсию в новом размере с 1 октября.

Фото: Openverse

По её словам, прежде всего размер пенсии увеличится у граждан РФ, которые праздновали 80-летие в сентябре. Помимо этого, пенсионеры-получатели страховых пенсий с присвоенной первой группой инвалидности тоже могут рассчитывать на повышение выплат.

Как пояснила эксперт в беседе с "ПРАЙМ", ежемесячная фиксированная выплата к страховой пенсии у двух вышеназванных категорий достигнет 15 134,66 рубля.

Повышение выплат на 10,5% ждёт экс-военнослужащих и бывших сотрудников таких ведомств, как ФСБ, Федеральная служба охраны, СВР, Следком, ФСИН, Росгвардия, МЧС, а также экс-специалистов пожарной службы, таможни, органов по контролю за оборотом наркотиков, уточнила Финогенова.

Ранее экономист Андрей Лобода назвал идеальный размер пенсии. По его мнению, было бы справедливо, если бы пенсионеры в РФ получали по 50 тысяч рублей в месяц.