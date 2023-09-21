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Минцифры обсуждает с ФАС отмену платы за раздачу мобильного интернета

1:22
Экономика

Минцифры РФ активно обсуждает с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) вопроса об отмене платной раздачи интернета с мобильных устройств. Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев выразил намерение найти баланс между интересами операторов связи и требованиями абонентов.

Минцифры обсуждает с ФАС отмену платы за раздачу мобильного интернета
Фото: openverse

Он подчеркнул, что министерство рассматривает этот вопрос комплексно, учитывая потребность в увеличении скорости и внедрении новых технологий в сфере связи, сообщает ТАСС. Затраты на это также учитываются, и поэтому стремятся найти золотую середину. Главной целью остается обеспечение доступности услуг связи для всех групп населения.

Ранее ФАС обязала крупнейших операторов связи в России — МТС, "Мегафон", "Билайн" и Tele2 — отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств, в ответ на многочисленные обращения абонентов. Операторы должны выполнить это требование до середины октября, иначе им грозит возбуждение дел о нарушении антимонопольного законодательства.

Также ФАС выразила недовольство предложениями Минцифры о стратегии развития отрасли связи до 2035 года, включая индексацию тарифов и перенос части издержек на поставщиков контента.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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