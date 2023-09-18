Балтийскому СПГ "Газпрома" понадобился третий танкер: блуждающий газовоз снова в деле

2:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

После более чем полуторагодичного простоя газовоз SCF La Perouse, принадлежащий российской компании "Совкомфлот", снова вступил в действие, сообщает EADaily.

Фото: Wikipedia

Он был задействован для развозки сжиженного природного газа (СПГ) компании "Газпром" в Балтийском море. Это произошло после того, как французская компания TotalEnergies отказалась от контракта с "Совкомфлотом" из-за санкций.

SCF La Perouse был направлен на загрузку на комплекс "Портовая" в Балтийском море. Этот газовоз использовался впервые за последние полтора года.

Среднетоннажный комплекс на "Северном потоке" был запущен год назад и предназначен для экспорта СПГ. На протяжении большей части этого времени грузы доставлялись в Турцию и Грецию с помощью газовозов "Псков" и "Великий Новгород". Однако в августе "Газпром" отправил СПГ газовозом "Великий Новгород" в Китай по Северному морскому пути, что позволило сократить время доставки. Тем не менее, это создало логистическую неопределенность, и, очевидно, поэтому был задействован еще один танкер "Совкомфлота" (SCF La Perouse) для перевозки СПГ компании "Газпром".

Следует отметить, что причины долгого простоя SCF La Perouse могут быть связаны как с санкциями в отношении "Совкомфлота", так и с отсутствием доступных грузов.

Греция стала одним из ключевых клиентов балтийского комплекса СПГ "Портовая", и греческая государственная компания Depa, занимающаяся распределением газа, является долгосрочным клиентом "Газпрома". Она, вероятно, перепродает грузы как в Болгарию, так и Молдавию.

Помимо этого, растет спрос на российский СПГ в Европе из-за недостатка альтернативных источников топлива, и российский СПГ продается в евро, без необходимости конвертации в рубли, в отличие от трубопроводного газа.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.