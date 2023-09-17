Bloomberg: Россия стала экспортёром "номер один" на мировом рынке пшеницы

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Предприятия агропромышленного комплекса России отчитались о рекордном урожае пшеницы, что позволит Москве полностью контролировать мировой рынок пшеницы.

Фото: openverse.org

Российские продавцы зерновых справились с финансовыми и логистическими трудностями, возникшими после введения западных санкций, отмечают американские эксперты.

"У российской пшеницы не так много конкурентов. В данный момент цену определяет Россия", — цитирует аналитика зернового рынка Strategie Grains Элен Дюфло агентство Bloomberg.

Пользуясь своим положением, трейдеры из РФ установили минимальную стоимость пшеницы в мире, что позволило на четверть увеличить соответствующую доходную статью российского бюджета, до 28 миллиардов долларов.

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