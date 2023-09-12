На ВЭФ-2023 Владимир Путин уделил высокий приоритет вопросам развития Арктики

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2023), придал большое значение развитию Арктики.

Фото: wikimedia.org

Прежде всего, Владимир Путин подчеркнул необходимость увеличения производства сжиженного природного газа (СПГ) в Арктике в три раза, достигнув объема в 63 миллиона тонн в год, сообщает Агентство Бизнес Новостей. Он пояснил, что для этой цели будут развернуты новые производственные линии, что способствует укреплению технологического суверенитета страны.

Ранее Путин отмечал важную роль танкеров в реализации стратегии по освоению Арктики. Эти суда обеспечат надежные перевозки по Северному морскому пути и на ключевых транспортных маршрутах. Глава государства подчеркнул, что развитие танкерного флота имеет стратегическое значение для России, которая является арктической державой.

Владимир Путин также добавил, что мощности арктических портов России удвоятся к 2030 году благодаря строительству новых терминалов и расширению железнодорожных подходов.

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