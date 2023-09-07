Профессор Липсиц: Курс доллара может приблизиться к отметке в 130 рублей к концу года

1:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

В настоящее время курс доллара движется в определенном диапазоне, который, по мнению профессора и одного из основателей Высшей школы экономики (ВШЭ) Игоря Липсица, может привести к укреплению американской валюты до 130 рублей к концу 2023 года. Однако это предположение справедливо при условии, что не произойдет никаких неожиданных обстоятельств.

Фото: openverse.org

Чтобы предотвратить такой сценарий, российским властям требуется оказать административное воздействие на отечественные компании, ориентированные на экспорт, чтобы обеспечить стабильный приток иностранной валюты на российский рынок. Однако выполнение этой задачи становится сложным из-за международных санкций, наложенных на финансовый сектор экономики, как указал аналитик.

На утренних торгах на Московской бирже 6 сентября курс доллара временно превысил отметку в 98 рублей, достигнув максимума в 98,34 рубля, но затем корректировался до 98,2 рубля. К 17:30 по московскому времени курс доллара снизился до примерно 97,85 рубля. К этому времени курс евро укрепился по отношению к российской валюте и составил 104,9 рубля.

Следует также отметить, что в начале августа Игорь Липсиц объявил о своем уходе из Высшей школы экономики по собственному желанию с 1 сентября. Руководство вуза расторгло с ним контракт на дистанционную работу. Профессор также упомянул, что ему предложили в ВШЭ вакансии паспортиста, мойщика посуды и бухгалтера взамен на его прежние обязанности.

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Экономист Игорь Липсиц: доллар под 150, передел активов и кризис образования