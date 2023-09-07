В Госдуме РФ предложили увеличить подоходный налог до тридцати процентов

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Принести в государственный бюджет ещё 2,5 триллиона рублей позволит введение прогрессивной шкалы и увеличение верхней планки подоходного налога до 30%, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Николай Арефьев.

Фото: "Euro, dollars, rubles" by giocomai is marked with CC0 1.0.

Парламентарий напомнил, что прогрессивный налог на сверхдоходы используют 42 мировые державы.

"Мы ничего не придумывали. 28% прогрессивный налог в США. 60% — во Франции. В Норвегии — 28%", — перечислил Арефье в интервью URA.RU.

По словам депутата, в России увеличивается число миллиардеров, чьё состояние только за прошлый год выросло на 12 триллионов рублей. Если "собрать пену у олигархов", посчитает политик, это позволит покрыть дефицит российского бюджета в 3,5 триллиона рублей.

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