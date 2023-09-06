CNBC: экономика Германии переживает сильный спад из-за антироссийских санкций

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Серьезные экономические проблемы привели к тому, что Германия вернула себе статус "больного человека Европы", как сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на мнение Ханса-Вернера Шинна, главы немецкого института Ifo.

Фото: openverse

По словам Шинна, проблемы, стоящие перед Германией, — это не просто краткосрочная проблема. Крупнейшая экономика Европы в настоящее время сталкивается со снижением производства, в первую очередь из-за роста цен на энергоносители.

Шинн подчеркнул, что трудности Берлина частично являются следствием его решения прекратить использование российского газа. Ожидания властей Германии были чрезмерно оптимистичными, особенно в контексте целей страны в области климата.

Это относится к стремлению правительства перейти на возобновляемые источники энергии, что сопряжено с "проблемой волатильности" из-за нестабильного характера цен на ресурсы. По словам Шинна, местные предприятия особенно пострадали от этой ситуации.

Шинн добавил: "В нынешней политике Германии немного не хватает прагматизма".

Эксперт также предупредил, что Германия рискует потерять два-три процента своих промышленных мощностей, прежде всего из-за того, что производственные мощности перемещаются в другие страны с более доступными источниками энергии.

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