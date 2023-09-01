Экономист Валишвили: банки справляются с кризисом через интеграцию и господдержку

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

На российский банковский сектор уже более года оказывают значительное влияние западные санкции, которые фактически ограничили некоторые виды их деятельности. По словам Мери Валишвили, доцента кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Плеханова, такая ситуация может привести к непоправимым последствиям для некоторых банков.

Фото: "Moscow, Neglinnaya 12, Central Bank" by NVO is licensed under CC BY 2.5.

В общей сложности 25 российских банков столкнулись с жёсткими блокирующими санкциями. Валишвили отмечает, что в зоне риска находятся несколько десятков кредитных организаций, особенно с иностранным капиталом, таких как Райффайзенбанк, Росбанк, ЮниКредит Банк и другие. Однако угрозы, с которыми сталкиваются эти банки, носят более административный характер и зависят от решений их материнских компаний.

Небольшие региональные банки и кредитные организации, входящие в состав более крупных корпоративных структур, также подвергаются риску ликвидации, поскольку предприятия стремятся к оптимизации или сталкиваются с давлением конкурентов. Тем не менее, на рынке наметилась более широкая тенденция, когда мелкие игроки интегрируются с более крупными структурами, в том числе с участием государства, сообщает интернет-издание «Подмосковье Сегодня» .

В целом банки, поддерживаемые государством, как правило, более стабильны и уверены в себе в этих сложных условиях. Например, ВТБ при государственной поддержке прогнозирует рекордную прибыль к концу 2023 года. Эта тенденция консолидации и государственной поддержки может сформировать будущий ландшафт российского банковского сектора.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Банки в эпоху турбулентности. Коснется ли России банковский кризис?