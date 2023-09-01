На российский банковский сектор уже более года оказывают значительное влияние западные санкции, которые фактически ограничили некоторые виды их деятельности. По словам Мери Валишвили, доцента кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Плеханова, такая ситуация может привести к непоправимым последствиям для некоторых банков.
В общей сложности 25 российских банков столкнулись с жёсткими блокирующими санкциями. Валишвили отмечает, что в зоне риска находятся несколько десятков кредитных организаций, особенно с иностранным капиталом, таких как Райффайзенбанк, Росбанк, ЮниКредит Банк и другие. Однако угрозы, с которыми сталкиваются эти банки, носят более административный характер и зависят от решений их материнских компаний.
Небольшие региональные банки и кредитные организации, входящие в состав более крупных корпоративных структур, также подвергаются риску ликвидации, поскольку предприятия стремятся к оптимизации или сталкиваются с давлением конкурентов. Тем не менее, на рынке наметилась более широкая тенденция, когда мелкие игроки интегрируются с более крупными структурами, в том числе с участием государства, сообщает интернет-издание «Подмосковье Сегодня» .
В целом банки, поддерживаемые государством, как правило, более стабильны и уверены в себе в этих сложных условиях. Например, ВТБ при государственной поддержке прогнозирует рекордную прибыль к концу 2023 года. Эта тенденция консолидации и государственной поддержки может сформировать будущий ландшафт российского банковского сектора.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Вертолёты Ми-8 потерпели крушение над Донецкой областью.