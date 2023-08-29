Экс-министр Задорнов назвал неочевидной причиной падения курса рубля индийские рупии

2:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Михаил Задорнов, экономист и бывший глава банков "Открытие" и ВТБ 24, а также бывший министр финансов (1997-1999), выделил непредвиденную причину, способствующую обесцениванию российской валюты. По словам Задорнова, накопление индийских рупий сыграло свою роль в ослаблении российского рубля. Он поделился своими соображениями в беседе с РБК.

Фото: openverse

Задорнов уточнил, что российские компании часто получают оплату за свой экспорт в индийских рупиях, предпочитая безналичные расчёты. Однако в течение первого полугодия стоимость экспорта в Индию значительно превысила импорт примерно в пять раз (30 миллиардов долларов против 6-7 миллиардов долларов). Следовательно, Россия исчерпала свой покупательский потенциал на индийском рынке, и из-за неконвертируемости рупий страна сталкивается с трудностями при репатриации полученных средств.

Такая ситуация с накопленными рупиями представляет собой сложную проблему. Задорнов подчеркнул, что правительство и Центральный банк обязаны заняться этим вопросом. Он признал, что любое решение должно основываться на экономических соображениях, а не на политических. Тем не менее, неспособность вернуть доходы от индийского экспорта стала прямым фактором, повлиявшим на снижение курса рубля в летние месяцы.

По оценкам Bloomberg, в начале лета Россия ежемесячно накапливала рупий на сумму до миллиарда долларов. Однако в начале мая переговоры между Россией и Индией относительно торговли в рублях и рупиях были приостановлены из-за различий в подходах. Индия стремилась направить накопленные рупии на местное производство или в облигации, в то время как Москва стремилась обеспечить специальное соглашение о репатриации средств.

При применении частичных решений и реализации различных мер, таких как сокращение бюджета, денежные стимулы, мониторинг продаж валюты экспортерами и контроль за поступлением дивидендов и других доходов нерезидентов, российский рубль потенциально может укрепиться до 85 рублей за доллар.

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