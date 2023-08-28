Продукция Apple может подорожать из-за напряженности в отношениях между США и Китаем

1:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Продукция Apple может подорожать из-за напряженности в отношениях между США и Китаем, сообщает агентство Bloomberg.

Фото: openverse

Согласно данным агентства, Китай играет ключевую роль в цепочке поставок Apple, и около 80% производственных партнеров компании располагаются в Китайской Народной Республике. Ухудшение отношений между странами приводит к изменениям в стратегии производства устройств Apple, так как новые производственные площадки становятся альтернативой. Это создает разрыв в глобальной цепочке поставок, что может повлечь за собой повышение цен на продукцию для широкой аудитории потребителей Apple.

Отмечается, что в свете растущего напряжения между странами детали, необходимые для производства продукции Apple, начинают поставляться из других государств, сборка осуществляется в разных локациях, а готовая продукция отправляется в разные уголки мира. Агентство подчеркивает, что производители, поставщики и бренды сталкиваются с трудностями из-за производства в менее устойчивых регионах и необходимости управлять множеством точек производства и доставки продукции. В результате, вероятно, что модели премиум-класса будут стоить дороже в производстве.

Ранее стало известно, что компания Apple начала производство смартфона iPhone 15 на заводах тайваньской компании Foxconn, которая находится в Индии. Это свидетельствует о стратегии Apple по разнообразию мест производства вне Китая.

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