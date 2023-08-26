Страны Европейского союза продолжают наносить ущерб собственной экономике, но продолжают снабжать Украину финансами и оружием, заявили аналитики.
По их данным, в ЕС фиксируется высокий показатель банкротства бизнеса.
Бизнес в странах Европы планомерно банкротится из-за поставок оружия Украине.
"Европейский союз продолжит поставлять оружие Украине в конфликте против России несмотря на то, что банкротства бизнеса в европейских странах достигли самого высокого уровня за последние годы", — заявили аналитики PressTV.
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