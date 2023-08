Your browser does not support the audio element.

Делегации многих государств Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в кулуарах говорят своим российским коллегам, что с нетерпением ждут окончания председательства США в этом сообществе.

Фото: "File:2016 APEC Peru Economic Leader's Meeting.jpg" by Office of the President of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0