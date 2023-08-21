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Посол России рассказал, что в кулуарах говорят о США страны АТЭС

2:09
Экономика

Делегации многих государств Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в кулуарах говорят своим российским коллегам, что с нетерпением ждут окончания председательства США в этом сообществе.

Посол России рассказал, что в кулуарах говорят о США страны АТЭС
Фото: "File:2016 APEC Peru Economic Leader's Meeting.jpg" by Office of the President of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0

Об этом рассказал посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев. По его словам, "в микрофон Вашингтону вторит послушное меньшинство". А в кулуарах многие делегации признаются, что с нетерпением ждут, когда эта американская зацикленность закончится, заявил посол РИА "Новости".

По его словам, США по-прежнему не могут отказаться от антироссийской риторики в том числе и в формате АТЭС.

"Им послушно вторят наиболее верные союзники. Тем не менее, эти эскапады постепенно выдыхаются", — подчеркнул он.

Председатель АТЭС избирается членами форума и меняется ежегодно на ротационной основе. В 2023 году эту функцию осуществляют США.

В настоящее время в АТЭС входит 21 государство, среди них — большинство стран с береговой линией у Тихого океана. Это одна из немногих международных организаций, к которым Тайвань присоединился с полным одобрением Китая. В результате в АТЭС принят термин "участвующие экономики", а не "страны-участницы".

Наша страна присоединилась к АТЭС в 1998 году, вместе с Перу и Вьетнамом. А вообще форум был создан в 1989 году по инициативе премьер-министров Австралии и Новой Зеландии.

Это свободный консультативный форум без какой-либо жёсткой организационной структуры или крупного бюрократического аппарата. АТЭС не имеет устава, поэтому, с юридической точки зрения, не может называться организацией и действует как международный консультативный орган.

Что, конечно же, не является для США препятствием для навязывания своей точки зрения на те или иные события (с точки зрения самого Вашингтона, разумеется).

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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