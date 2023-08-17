"Взгляд": Запад вредит росту китайской экономике

1:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономика КНР пугает многих экономистов. Если западные страны сталкиваются с высокой инфляцией, то Китай ощущает дефляцию — падение цен. Также наряду с этим беспокойство вызывают убывающие объёмы экспорта и импорта, согласно материалу из издания "Взгляд".

Фото: Pravda.Ru

По мнению автора статьи, китайская экономика находится на распутье. На данный момент остается неясным, каким путем пойдёт Китай в течение следующих десятилетий. Вопрос заключается в том, сможет ли КНР стать ведущей мировой экономикой к 2040 году, обойдя США, или же Пекин столкнется с так называемой "ловушкой среднего дохода", переживая "потерянное десятилетие" как это случилось с Японией.

"Падение китайского экспорта и импорта наблюдается, во-первых, из-за снижения потребности развитых стран в товарах из Поднебесной на фоне замедления их собственных экономик. Во-вторых, из-за тарифных ограничений США, делающих китайский экспорт менее конкурентоспособным", — говорит аналитик Freedom Finance Global Роман Лукьянчиков.

Другими словами, западные действия сказываются на росте китайской экономики. Роман Лукьянчиков также указывает на сокращение объёмов импортируемых Китаем сырья и комплектующих, что влечёт за собой снижение активности китайских предприятий и, как следствие, сокращение рабочего времени большинства населения. Это может повлечь за собой увеличение безработицы в стране.

Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова, отмечает, что западные страны долгие годы успешно манипулировали монетарной политикой и активно расширяли рынки. Сейчас же они инерционно стремятся действовать по тем же схемам.

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