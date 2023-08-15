На калужском "Фольксвагене" возобновится выпуск автомобилей

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поделился важными новостями на международном форуме "Армия-2023", который проходит во вторник, 15 августа. Он рассказал о возможном начале производства на бывшем заводе "Фольксваген" в Калуге уже в этом году, а также поделился надеждами на восстановление работы завода "Мерседес", сообщает "Калужский перекрёсток".

Фото: https://ru.pinterest.com/pin/abt-sportsline-volkswagen-golf-vi-gti-mk6--50454458299206148/

Денис Мантуров подчеркнул, что производство на бывшем заводе "Фольксваген" в Калуге имеет потенциал начать функционировать уже в текущем году. Во время дискуссии на форуме, он выразил уверенность в том, что до конца года данное событие может реально произойти. Глава Минпромторга подчеркнул, что положительные изменения уже наблюдаются, и это весьма обнадеживает.

Важным аспектом разговора стало обсуждение планов по возобновлению работы на заводе "Мерседес". Денис Мантуров выразил надежду на то, что коллеги завершат свои соглашения с выбранными индустриальными партнерами.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша ранее также высказывался о положительных переменах в отрасли. Он подчеркнул, что есть видимые подвижки, и уверен, что до конца текущего года удастся перезапустить производство. Это, в свою очередь, существенно улучшит состояние автомобильной сферы, внося вклад в экономический рост и развитие региона.

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