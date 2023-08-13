Французский политик Асселино: Россия выбила нефтяной джекпот, несмотря на усилия G7

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Потолок нефтяных цен, на который так рассчитывали страны "Большой семёрки", остался в прошлом, и доходы России ставят рекорды, заявил французский политик Франсуа Асселино.

Несмотря на предельную цену в 60 долларов, установленную G7, российская нефть продаётся значительно дороже, пояснил он.

"У России новый нефтяной джекпот. По данным Международного энергетического агентства, в течение июля нефть продавалась по средней цене 64,41 доллара за баррель", — написал Асселино на своей странице в соцсети.

Политик добавил, что российский бюджет пополнился на рекордную сумму от продажи нефти за последние восемь месяцев.

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