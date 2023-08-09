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Проложенный газопровод из Польши оказался не нужным Прибалтике

4:14
Экономика

В мае прошлого года состоялось торжественное введение в эксплуатацию газопровода, соединяющего Польшу и Прибалтику. Его создание задумывалось как способ помочь Литве, Латвии и Эстонии отказаться от зависимости от российского газа, пишет EADaily.

Проложенный газопровод из Польши оказался не нужным Прибалтике
Фото: delfi.lt

Однако с момента запуска Прибалтика воспользовалась этим газопроводом лишь на 6% от его максимальной пропускной способности. В то время как Польша активно использует этот проект для поставок сжиженного природного газа (СПГ) через терминал в Клайпеде. Прибалтийские страны, наоборот, уменьшили свои импортные закупки российского газа, нанеся удар по его потреблению.

Инициация поставок по газопроводу между Польшей и Литвой (ГИПЛ) началась 1 мая 2022 года. Этот новый проект, протяженностью в 508 километров, задумывался как аналог "Северного потока" для Варшавы. Он позволил доставлять 2 миллиарда кубических метров газа из Польши в Литву ежегодно и 1,9 миллиарда кубических метров в обратном направлении.

"Интерконнектор — еще один шаг в помощи региону, чтобы полностью интегрироваться в европейский энергорынок и уйти от российского газа", — отметила Кадри Симсон на инаугурации проекта еврокомиссар по энергетике.

Однако, энергетический кризис в Европе и сокращение поставок российского газа из-за санкций сильно повлияли на обстановку. Несмотря на законодательный запрет на импорт российского газа, Прибалтийские страны так и не смогли полностью заполнить пропускную способность ГИПЛ.

Согласно данным ENTSOG, организации, отвечающей за операционное управление газотранспортной системой стран ЕС, с 1 мая 2022 года по 8 августа 2023 года было поставлено в Литву из Польши 167 миллионов кубических метров газа, что составляет всего 6% от проектной мощности газопровода.

Это можно объяснить тем, что ГИПЛ оказался невостребованным из-за высокой стоимости газа. Сокращение потребления российского газа в Прибалтике стало еще одной причиной. Например, данные оператора AmberGrid показывают, что в первом полугодии 2021 года потребление составило 1,4 миллиарда кубических метров, в 2022 году — 900 миллионов кубических метров, а в 2023 году всего 600 миллионов кубических метров.

Известно, что крупнейший производитель удобрений в Прибалтике, компания Anchema, уже с осени 2021 года начал снижать свои производственные мощности. В то же время, стоимость газа для жителей Литвы остается высокой. Например, по данным распределительной компании Ignitis, при потреблении до 300 миллионов кубических метров газа в год, литовцы должны платить 1,4 евро за кубический метр (1400 евро за тысячу кубических метров), включая НДС и государственную субсидию в размере 0,99 евро за кубический метр.

Ситуация с Польшей представляется совершенно иной. ГИПЛ стал альтернативным путем поставок СПГ в эту страну через Клайпедский терминал. Из Литвы в Польшу за весь период работы газопровода было поставлено 599 миллионов кубических метров газа. Это составляет 25% от мощности газопровода.

Для Польши ГИПЛ оказался выгодным также потому, что часть получаемого в Клайпеде СПГ продавалась компаниям Прибалтики и Финляндии, что позволяло сэкономить на транспортировке газа из Польши.

Согласно данным ENTSOG, с 1 мая 2022 года Клайпедский терминал принял и регазифицировал 4,38 миллиарда кубических метров газа.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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