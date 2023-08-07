Экспорт газа из России рухнет в 1,5 раза после провала в 2022 году

0:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Провал экспорта природного газа из России через трубопроводы, наблюдавшийся в минувшем году, до сих пор не остановился.

Фото: rg.ru

В 2023-м объёмы упадут ещё в полтора раза и достигнут отметки в 80 миллиардов "кубов". Корреспонденты РБК пишут об этом со ссылкой на прогноз специалистов консалтинговой структуры "Яков и партнеры".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.