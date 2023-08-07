Провал экспорта природного газа из России через трубопроводы, наблюдавшийся в минувшем году, до сих пор не остановился.
В 2023-м объёмы упадут ещё в полтора раза и достигнут отметки в 80 миллиардов "кубов". Корреспонденты РБК пишут об этом со ссылкой на прогноз специалистов консалтинговой структуры "Яков и партнеры".
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В Забайкальском крае двое проукраински настроенных хулигана избили участника боевых действий на Украине, который лишился ноги.