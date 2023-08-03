В России производитель кофе Jacobs заменит иностранные марки продукции на местные

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американо-голландская компания JDE Peet’s, которая владеет кофейными брендами Jacobs, L'Or, Tassimo и Douwe Egberts, планирует завершить в России замену замену иностранных марок напитков на местные до конца года, сообщается в отчете генерального директора Фабьена Саймона.

"В первой половине 2023 года мы инициировали переход от многоканальной организации в Европе к локальному портфолио в России. Параллельно мы будем расширять охват наших потребителей по всему миру, планируя приобрести платформу Marat coffee & tea в Бразилии и запуск L'OR Barista в США", — рассказал глава компании.

Согласно отчету, JDE понесла серьезные убытки в связи с ребрендингом на российском рынке. За первые пол года компания потеряла 185 миллионов евро.

Также Фабьен Саймон сообщил, что старается автоматизировать бизнес в России и сделать в его самостоятельным. Он пояснил, что компания не собирается уходить из страны потому, что чувствует ответственность перед сотрудниками по всему миру.

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