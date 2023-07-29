Япония перезапускает старейший ядерный реактор

1:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Японии был перезапущен ядерный реактор, который уже насчитывает 48 лет с момента его ввода в эксплуатацию. Этот реакторный блок №1 на АЭС Такахама, расположенной в префектуре Фукуи, является старейшим действующим ядерным реактором в стране. Он был запущен в работу в 1974 году, однако в январе 2011 года его остановили для проведения периодических проверок.

Фото: Киодо Новости/ИМАГО

Ранее, в марте того же года, в результате мощного землетрясения и цунами, произошло расплавление активной зоны на другой ядерной станции, известной как АЭС "Фукусима", и из-за этого реактор оставался выключенным. В пятницу операционная компания Kansai Electric Power (Kepco) успешно перезапустила реактор. Планируется, что на следующей неделе реактор начнет производить электроэнергию, а полная его работа возобновится 28 августа. Kepco также планирует перезапустить реакторный блок №2, однако точная дата этого события пока не определена.

После аварии на АЭС "Фукусима" в марте 2011 года, все ядерные объекты в Японии были остановлены, и с тех пор страна принимает более строгие меры по обеспечению безопасности в ядерной энергетике. В 2015 году были вновь запущены первые два реактора на АЭС "Сендай" на юго-западе страны, а затем и реакторы №3 и №4 в Такахаме, несмотря на протесты со стороны населения.

Однако, на этой же АЭС "Такахама" произошла поломка. Сразу после того, как техники подключили реактор №4 к электросети, сработала сигнализация и реактор остановился на глазах у наблюдателей. Но в 2017 году суд вынес решение, позволившее снова запустить реактор №4 на АЭС "Такахама".