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Эксперт по кибербезопасности назвал три признака финансовых пирамид

1:01
Экономика

Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов предупредил россиян об активизации мошенников в сфере инвестиций.

Эксперт по кибербезопасности назвал три признака финансовых пирамид
Фото: news.nominal.com.ua

Специалист объяснил, что должна насторожить слишком высокая процентная ставка. Он отметил, что если вам предлагают 20-25% доходности, то стоит задуматься о добросовестности сделки.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области попала под суд основательница финансовой пирамиды.

Мясоедов подчеркнул, что при увеличении доходности растут риски, поэтому если вам говорят, что вы ничем не рискуете, то, вероятно, здесь не всё чисто.

Предостерёг эксперт и от работы через "прокси-прокладки", через которые предлагают завести деньги. Препятствия, с которыми человек сталкивается при попытках перевести средства, должны насторожить.

"Третий признак финансовых пирамид — чересчур назойливый маркетинг", — цитирует слова Мясоедова Телеканал "360".

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Что такое финансовая пирамида?
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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