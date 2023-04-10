В Новосибирской области 30-летняя женщина Милана Дубровская разработала финансовую пирамиду. По данным правоохранителей, сумма вкладов составила 46 миллионов рублей. Всего из-за мошенницы пострадало 33 местных жителя.
Как отметили в atas.info, три года злоумышленница получала от жертв якобы инвестиции и не возвращала деньги. По информации СМИ, обвиняемая владеет салоном красоты и цветочным магазином.
Правоохранители передали уголовное дело Карасукскому районному суду, добавили журналисты.
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