В Новосибирской области осудят создательницу финансовой пирамиды

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Новосибирской области 30-летняя женщина Милана Дубровская разработала финансовую пирамиду. По данным правоохранителей, сумма вкладов составила 46 миллионов рублей. Всего из-за мошенницы пострадало 33 местных жителя.

Как отметили в atas.info, три года злоумышленница получала от жертв якобы инвестиции и не возвращала деньги. По информации СМИ, обвиняемая владеет салоном красоты и цветочным магазином.

Правоохранители передали уголовное дело Карасукскому районному суду, добавили журналисты.

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