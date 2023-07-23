RG: Эксперт рассказал, для чего вводится внешнее управление на предприятиях

4:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство промышленности и торговли объявило о введении внешнего управления на предприятиях с иностранными владельцами, которые еще не определились, покидают ли они Россию. Об этом сообщает Rg.ru

Фото: pixabay.com

Это позволит минимизировать отток капитала и сдержать обесценивание рубля, заявил Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ).

"Отток капитала является одним из факторов ослабления рубля. С новыми регуляторными механизмами зарубежные компании не смогут продать свои активы и вывезти прибыль. Продажи предприятий будут контролироваться Росимуществом. При сделках будет выделяться определенный процент от выручки, например 20%. Оставшаяся часть останется в России" — пояснил эксперт.

Сможет ли предприятие, на котором введено внешнее регулирование, вернуться в Россию, пока неизвестно.

"Теоретически это возможно, и такая практика существует" — добавил экономист.

В таком случае условия будут определяться российской стороной.

Кроме того, многие страны уже вводили аналогичные механизмы во время рецессий, подчеркнул Остапкович. Он также напомнил, что власти ФРГ уже в 2022 году передали компанию Gazprom Germania в доверительное управление. В России первыми предприятиями, на которых ввели временное управление, стали Danone и "Балтика". Компании принимают решение о дальнейшей работе в зависимости от выручки на российском рынке.

Если их доля значительна, они стараются остаться. Когда речь идет о 1-2%, предприятия переносят капитал в другие страны, например, в Африку или Восточную Европу, сообщил эксперт. Кроме того, многие зарубежные компании опасаются репутационных рисков и административных барьеров, если их страна вводит санкции против России. Еще одним фактором, препятствующим инвестированию на российском рынке, является неопределенность.

"У нас появилась такая категория — недружественные страны. И эти недружественные страны получают серьезные антибонусы. Им предоставляется достаточно сложная программа", — отметил Остапкович.

По оценке экономиста, после введения санкций автомобильная промышленность упала на 60-70%. Большинство иностранных производителей автомобилей продали или передали свои предприятия российскому менеджменту. Hyundai, Mitsubishi и Stellantis остаются в раздумьях. В то же время усилились поставки китайских автомобилей, например, JAC Motors.

Также произошли изменения на рынке бытовой химии. В 2023 году немецкий концерн Henkel продал свой бизнес консорциуму инвесторов с возможностью выкупа в течение 10 лет. Компания специализируется на производстве моющих средств, косметики и средств личной гигиены, а среди известных брендов — Schwarzkopf, Persil, "Момент" и другие. В России Henkel владел 11 заводами.

На рынке мебели и товаров для ремонта также произошли значительные изменения. Весной сеть строительных магазинов Leroy Merlin объявила о намерении передать управление компании российскому менеджменту. В России у этой компании есть 107 гипермаркетов в 62 городах, и штат компании насчитывает около 36 тысяч сотрудников. На момент ухода IKEA в стране работало четыре производственных предприятия, 17 магазинов и восемь студий, в которых работали почти 15 тысяч человек.

Нефтегазовая компания BP оценила убытки после ухода из России в 20 миллиардов долларов, а Shell — в 5 миллиардов долларов. McDonald's сообщили, что их потери составили от 1,2 до 1,4 миллиардов долларов, в то время как Burger King увеличил выручку на 40%.

Остапкович отметил, что при передаче активов 30-40% компаний указывают в контрактах, что у них есть право вернуться на российский рынок.

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