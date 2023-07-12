Аналитик Вязовский объяснил, зачем страны массово пытаются репатриировать золото с Запада. "Звоночки" прозвенели давно

1:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Страны начали массовый процесс репатриации своих золотых запасов из стран Запада, сообщили американские журналисты. Эта тема не новая, однако, она обострилась после заморозки активов РФ, пояснил в беседе с Pravda.Ru вице-президент "Золотого монетного дома", аналитик Алексей Вязовский.

Фото: Fotodom.ru/DP

Как подчеркнул эксперт, попытки вернуть своё золото на родину, страны предпринимали и десятки лет назад, но успеха не добились.

"10 лет назад, когда Германия, первая страна, которая задумалась о репатриации своего золота из Соединённых Штатов, попыталась получить свои слитки из федерального банка Нью-Йорка, но ей было отказано в этом", — пояснил Вязовский.

Аналитик уточнил, что после большого скандала, золото ФРГ получила лишь частично, остальные запасы до сих пор хранятся у Вашингтона.

Второй "звоночек" прозвенел для Венесуэлы. Страна пыталась вернуть своё золото из Англии, но также получила отказ. Суды затянулись на годы, но "воз и ныне там".

"И только прошлый год, наконец-то, до конца заставил многих участников рынка задуматься, что "ваше" золото тогда, когда оно у вас хранится на территории страны", — подчеркнул эксперт.

Вопрос возвращения золотовалютных резервов остро встал после неправомерной заморозки российских активов. Кроме прочего, крупные политические игроки рынка наблюдают за развитием союза БРИКС, который вполне может запустить собственную валюту, а в качестве обеспечения "привязать" её к золоту.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.