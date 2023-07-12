Страны начали массовый процесс репатриации своих золотых запасов из стран Запада, сообщили американские журналисты. Эта тема не новая, однако, она обострилась после заморозки активов РФ, пояснил в беседе с Pravda.Ru вице-президент "Золотого монетного дома", аналитик Алексей Вязовский.
Как подчеркнул эксперт, попытки вернуть своё золото на родину, страны предпринимали и десятки лет назад, но успеха не добились.
"10 лет назад, когда Германия, первая страна, которая задумалась о репатриации своего золота из Соединённых Штатов, попыталась получить свои слитки из федерального банка Нью-Йорка, но ей было отказано в этом", — пояснил Вязовский.
Аналитик уточнил, что после большого скандала, золото ФРГ получила лишь частично, остальные запасы до сих пор хранятся у Вашингтона.
Второй "звоночек" прозвенел для Венесуэлы. Страна пыталась вернуть своё золото из Англии, но также получила отказ. Суды затянулись на годы, но "воз и ныне там".
"И только прошлый год, наконец-то, до конца заставил многих участников рынка задуматься, что "ваше" золото тогда, когда оно у вас хранится на территории страны", — подчеркнул эксперт.
Вопрос возвращения золотовалютных резервов остро встал после неправомерной заморозки российских активов. Кроме прочего, крупные политические игроки рынка наблюдают за развитием союза БРИКС, который вполне может запустить собственную валюту, а в качестве обеспечения "привязать" её к золоту.
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