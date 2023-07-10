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AJ: Запад хотел повесить Россию, а задушил сам себя

3:30
Экономика

Украинский кризис, начавшийся в феврале 2022 года, привел к парадоксальным результатам.

AJ: Запад хотел повесить Россию, а задушил сам себя
Фото: Fotodom.ru/DP

Конфронтация между Западом и Россией, привела к тому, что санкциями и финансовым «истощением» США И ЕС добились ровно противоположных результатов. Как сообщили авторы Al Jazeera, "страны Запада хотели повесить Россию, а задушили себя".

По данным экспертов, международная «изоляция» РФ тоже не удалась.

Экономика РФ тоже не рухнула.

  1. Согласно данным Банка России, в сентябре 2022 года золотовалютные резервы страны составляли 451 миллиард долларов. С учетом того, что в начале 2022 года этот показатель достигал 630 миллиардов, потери не превысили 34 миллиардов долларов, или 5,5%.
  2. Ключевая ставка выросла до 20% в марте 2022 года, но к осени достигла 7,5% и сохраняется до сих пор.
  3. Уровень безработицы не превышал 2,5% с мая прошлого года.
  4. Доллар демонстрировал волатильность, от 50 до 120 рублей, но его контролирует Центробанк
  5. Рейтинги Standard & Poor's, Fitch и Moody's снижались  до "С", но не "улетали" в банкротство и дефолт.

США и ЕС прекратили все рейсы в западные страны, экспорт технологической продукции, отключили РФ от SWIFT, и покинули её рынок.

"Европа совершила лихое самоубийство, остановив импорт российских энергоресурсов и введя потолок цен на нефть. Москву, впрочем, это никак не впечатлило, и она начала поиск альтернативных рынков сбыта, ввела протекционистскую экономическую политику, а также ввела ограничения на движение иностранного капитала, что затруднило продажу западных активов", - пишут авторы.

Самое главное — практически все международные финансовые расчёты Россия теперь ведёт в национальной валюте, что позже взяли на вооружение страны БРИКС.

Китай и Иран не поддержали европейские санкции против Москвы и продолжали оказывать ей поддержку, чтобы не остаться один на один с Соединенными Штатами на международной арене.

В результате экспорт сырья вырос с 494 миллиардов долларов до 588 миллиардов в 2021 и 2022 году соответственно - это исторический рекорд, хотя продавать нефть, природный газ и уголь наряду с удобрениями и зерном — дело выгодное во все времена.

Конфликт на Украине привел к следующему:

  • Санкции разрушили цепочки поставок, потому цена барреля нефти марки Brent выросла с 70 долларов до 94 долларов.
  • Подорожали пшеница, уголь и минеральные удобрения, а Россия получила выгоду из-за роста цен.

Таким образом, по данным ВТО, профицит торговли российскими сырьевыми товарами составил 292 миллиарда долларов, то есть Россия вторая в мире после Китая среди всех стран мира.

Такая ситуация, скорее всего, продлится как минимум до 2028 года при ожидаемой стабильности высоких цен на энергоносители в ближайшие годы. 

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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