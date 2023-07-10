AJ: Запад хотел повесить Россию, а задушил сам себя

3:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Украинский кризис, начавшийся в феврале 2022 года, привел к парадоксальным результатам.

Фото: Fotodom.ru/DP

Конфронтация между Западом и Россией, привела к тому, что санкциями и финансовым «истощением» США И ЕС добились ровно противоположных результатов. Как сообщили авторы Al Jazeera, "страны Запада хотели повесить Россию, а задушили себя".

По данным экспертов, международная «изоляция» РФ тоже не удалась.

Экономика РФ тоже не рухнула.

Согласно данным Банка России, в сентябре 2022 года золотовалютные резервы страны составляли 451 миллиард долларов. С учетом того, что в начале 2022 года этот показатель достигал 630 миллиардов, потери не превысили 34 миллиардов долларов, или 5,5%. Ключевая ставка выросла до 20% в марте 2022 года, но к осени достигла 7,5% и сохраняется до сих пор. Уровень безработицы не превышал 2,5% с мая прошлого года. Доллар демонстрировал волатильность, от 50 до 120 рублей, но его контролирует Центробанк Рейтинги Standard & Poor's, Fitch и Moody's снижались до "С", но не "улетали" в банкротство и дефолт.

США и ЕС прекратили все рейсы в западные страны, экспорт технологической продукции, отключили РФ от SWIFT, и покинули её рынок.

"Европа совершила лихое самоубийство, остановив импорт российских энергоресурсов и введя потолок цен на нефть. Москву, впрочем, это никак не впечатлило, и она начала поиск альтернативных рынков сбыта, ввела протекционистскую экономическую политику, а также ввела ограничения на движение иностранного капитала, что затруднило продажу западных активов", - пишут авторы.

Самое главное — практически все международные финансовые расчёты Россия теперь ведёт в национальной валюте, что позже взяли на вооружение страны БРИКС.

Китай и Иран не поддержали европейские санкции против Москвы и продолжали оказывать ей поддержку, чтобы не остаться один на один с Соединенными Штатами на международной арене.

В результате экспорт сырья вырос с 494 миллиардов долларов до 588 миллиардов в 2021 и 2022 году соответственно - это исторический рекорд, хотя продавать нефть, природный газ и уголь наряду с удобрениями и зерном — дело выгодное во все времена.

Конфликт на Украине привел к следующему:

Санкции разрушили цепочки поставок, потому цена барреля нефти марки Brent выросла с 70 долларов до 94 долларов.

Подорожали пшеница, уголь и минеральные удобрения, а Россия получила выгоду из-за роста цен.

Таким образом, по данным ВТО, профицит торговли российскими сырьевыми товарами составил 292 миллиарда долларов, то есть Россия вторая в мире после Китая среди всех стран мира.

Такая ситуация, скорее всего, продлится как минимум до 2028 года при ожидаемой стабильности высоких цен на энергоносители в ближайшие годы.