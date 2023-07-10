Украинский кризис, начавшийся в феврале 2022 года, привел к парадоксальным результатам.
Конфронтация между Западом и Россией, привела к тому, что санкциями и финансовым «истощением» США И ЕС добились ровно противоположных результатов. Как сообщили авторы Al Jazeera, "страны Запада хотели повесить Россию, а задушили себя".
По данным экспертов, международная «изоляция» РФ тоже не удалась.
Экономика РФ тоже не рухнула.
США и ЕС прекратили все рейсы в западные страны, экспорт технологической продукции, отключили РФ от SWIFT, и покинули её рынок.
"Европа совершила лихое самоубийство, остановив импорт российских энергоресурсов и введя потолок цен на нефть. Москву, впрочем, это никак не впечатлило, и она начала поиск альтернативных рынков сбыта, ввела протекционистскую экономическую политику, а также ввела ограничения на движение иностранного капитала, что затруднило продажу западных активов", - пишут авторы.
Самое главное — практически все международные финансовые расчёты Россия теперь ведёт в национальной валюте, что позже взяли на вооружение страны БРИКС.
Китай и Иран не поддержали европейские санкции против Москвы и продолжали оказывать ей поддержку, чтобы не остаться один на один с Соединенными Штатами на международной арене.
В результате экспорт сырья вырос с 494 миллиардов долларов до 588 миллиардов в 2021 и 2022 году соответственно - это исторический рекорд, хотя продавать нефть, природный газ и уголь наряду с удобрениями и зерном — дело выгодное во все времена.
Конфликт на Украине привел к следующему:
Таким образом, по данным ВТО, профицит торговли российскими сырьевыми товарами составил 292 миллиарда долларов, то есть Россия вторая в мире после Китая среди всех стран мира.
Такая ситуация, скорее всего, продлится как минимум до 2028 года при ожидаемой стабильности высоких цен на энергоносители в ближайшие годы.
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