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Экономист объяснил, почему Минфину выгодно евро по 100 рублей, а россиянам — нет

1:21
Экономика

Экономист и инвестиционный аналитик Александр Разуваев рассказал, какие последствия ждут россиян из-за падения рубля.

Экономист объяснил, почему Минфину выгодно евро по 100 рублей, а россиянам — нет
Фото: primamedia.ru

6 июля, курс евро поднялся до 100 рублей. Доллар за последний месяц тоже заметно укрепился: его курс достиг отметики 92,3 рубля.

Ранее экономист Василий Колташов рассказал о плановых девальвациях рубля.

Разувев отметил, что государственные экспортёры в состоянии поддержать рубль своей валютной выручкой.

Эксперт считает, что ситуация выгодна Минфину.

"Во-первых, Минфин счастлив, потому что бюджетный дефицит сокращается автоматически! Однако повысится инфляция: крупные оптовики электроники уже отреагировали на курс доллара и евро повышением цен на 15%. А торговые сети? Маржу никто не отменял, и для покупателя все станет дороже на 30%!", — цитирует слова экономиста Общественная Служба Новостей.

Эксперт уверен, что после завершения горячей фазы СВО ситуация с курсом валют в России стабилизируется. В этом он солидарен с заявлениями Германа Грефа, который предсказывает установление курса доллара на отметке 70 рублей в будущем.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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