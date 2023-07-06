Рост цен на бензин на заправках России начал замедляться. К такому выводу пришло издание oilcapital.ru, сравнив сегодняшние данные Росстата с цифрами ведомства, опубликованными несколькими неделями ранее.
Отмечается, что рост цен на бензин с начала года составил 2,6 процентов, что близко к показателям инфляции в РФ, которая составляет 2,9 процентов.
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