Цены на бензин в России стали расти медленнее

0:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Рост цен на бензин на заправках России начал замедляться. К такому выводу пришло издание oilcapital.ru, сравнив сегодняшние данные Росстата с цифрами ведомства, опубликованными несколькими неделями ранее.

Фото: Fotodom. ru

Отмечается, что рост цен на бензин с начала года составил 2,6 процентов, что близко к показателям инфляции в РФ, которая составляет 2,9 процентов.

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Цены на заправках с 1 июня 2023