Киеву не надо надеяться на передачу ему замороженных российских активов.
Об этом сообщил украинский экономист Алексей Кущ.
"Постоянно есть желание получить какую-то астрономическую сумму, которая одномоментно упадёт на наши банковские счета. Но мы должны прекрасно понимать, что никаких существенных репараций не будет", — в интервью сказал экономист.
По его словам, на Западе уже откровенно заявляют, что замороженные активы РФ не будут переданы Киеву. Даже проценты с них не будут переданы Украине.
Европейский центральный банк подготовил исследование, где чётко обозначено, что любое использование активов России очень отрицательно отразится на евро как на резервной валюте, подытожил Кущ.
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