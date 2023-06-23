В Киеве заявили, что из арестованных активов РФ Украине не достанется даже процентов

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Киеву не надо надеяться на передачу ему замороженных российских активов.

Фото: REX/ Shutterstock

Об этом сообщил украинский экономист Алексей Кущ.

"Постоянно есть желание получить какую-то астрономическую сумму, которая одномоментно упадёт на наши банковские счета. Но мы должны прекрасно понимать, что никаких существенных репараций не будет", — в интервью сказал экономист.

По его словам, на Западе уже откровенно заявляют, что замороженные активы РФ не будут переданы Киеву. Даже проценты с них не будут переданы Украине.

Европейский центральный банк подготовил исследование, где чётко обозначено, что любое использование активов России очень отрицательно отразится на евро как на резервной валюте, подытожил Кущ.

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