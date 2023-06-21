"Роснефть" нарастит поставки топлива в Монголию

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания "Роснефть" в ближайшие месяцы нарастит объем поставки топлива в Монголию. Об этом стало известно по итогам встречи Игоря Сечина с председателем Великого Хурала страны Гомбожавын Занданшатар.

В ходе переговоров стороны обсудили развитие энергетического сотрудничества между странами, в том числе вопросы поставок нефти в Монголию и модернизацию энергогенерирующих мощностей Улан-Батора.

Напомним, ещё в сентябре 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что госкорпорация "Роснефть" достигла соглашения о расширении сотрудничества с Монголией.

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