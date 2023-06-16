Росатом заключил контракт по созданию производства литий-ионных батарей в Калининградской области

16 июня на XXVI Петербургском международном экономическом (ПМЭФ-2023) форуме состоялось подписание специального инвестиционного контракта (СПИК), который направлен на создание производства литий-ионных ячеек, модулей и тяговых батарей для электротранспорта, а также стационарных систем накопления энергии в Калининградской области.
Сторонами контракта являются
Согласно условиям контракта, на первой российской "гигафабрике", которую строит Росатом в Калининградской области (общая площадь территории - 23,6 гектара), до конца 2027 года поэтапно будет достигнута высокая степень локализации производства. За весь период действия СПИКа до 2030 года объем произведенной и реализованной промышленной продукции составит 18,5 ГВт*ч или более 230 тысяч тяговых батарей.
В период интенсивного развития электротранспорта и возобновляемой энергетики, отрасль систем накопления энергии становится приоритетным направлением, играющим ключевую роль в технологической независимости. В связи с этим, в прошлом году мы ужесточили требования к локализации производства систем накопления энергии. В результате подписания специального инвестиционного контракта (СПИК) в Калининградской области будет создано высокотехнологичное производство энергетических накопителей. Первые батареи будут выпускаться с конвейера в 2025 году. "Гигафабрика" вместимостью 4 ГВт*ч в год обеспечит литий-ионными батареями до 50 тысяч электромобилей, отметил Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ.
Это новое предприятие создаст около 900 рабочих мест (до 1200, включая сопутствующие производства), приоритетом компании будет набор более 90% местных жителей Калининградской области. Завод не только станет значительным налогоплательщиком Калининградской области, но и способствует развитию смежных отраслей, таких как образование, наука, технологии и производственное сотрудничество.
Губернатор Антон Алиханов отметил, что присутствие Росатома в регионе усиливает его социально-экономический потенциал, и он гордится созданием такого уникального предприятия в Калининградской области. В будущем завод в Неманском районе станет одним из крупнейших работодателей в регионе, предоставляя новые высокотехнологичные профессии не только в промышленности Калининграда, но и во всей России.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Врач-онколог из Уфы Гульнур Нигманова рассказала о семи признаках, по которым можно узнать, есть ли в организме паразиты.