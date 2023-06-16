Росатом заключил контракт по созданию производства литий-ионных батарей в Калининградской области

3:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

16 июня на XXVI Петербургском международном экономическом (ПМЭФ-2023) форуме состоялось подписание специального инвестиционного контракта (СПИК), который направлен на создание производства литий-ионных ячеек, модулей и тяговых батарей для электротранспорта, а также стационарных систем накопления энергии в Калининградской области.

Фото: Rosatom/via Globallookpress.com

Сторонами контракта являются

компания-интегратор Росатома по системам накопления энергии, ООО "РЭНЕРА" (входит в Топливную компанию Росатома "ТВЭЛ"),

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации,

Правительство Калининградской области,

а также Администрация Неманского района Калининградской области, где будет развернуто высокотехнологичное производство.

Согласно условиям контракта, на первой российской "гигафабрике", которую строит Росатом в Калининградской области (общая площадь территории - 23,6 гектара), до конца 2027 года поэтапно будет достигнута высокая степень локализации производства. За весь период действия СПИКа до 2030 года объем произведенной и реализованной промышленной продукции составит 18,5 ГВт*ч или более 230 тысяч тяговых батарей.

В период интенсивного развития электротранспорта и возобновляемой энергетики, отрасль систем накопления энергии становится приоритетным направлением, играющим ключевую роль в технологической независимости. В связи с этим, в прошлом году мы ужесточили требования к локализации производства систем накопления энергии. В результате подписания специального инвестиционного контракта (СПИК) в Калининградской области будет создано высокотехнологичное производство энергетических накопителей. Первые батареи будут выпускаться с конвейера в 2025 году. "Гигафабрика" вместимостью 4 ГВт*ч в год обеспечит литий-ионными батареями до 50 тысяч электромобилей, отметил Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ.

Это новое предприятие создаст около 900 рабочих мест (до 1200, включая сопутствующие производства), приоритетом компании будет набор более 90% местных жителей Калининградской области. Завод не только станет значительным налогоплательщиком Калининградской области, но и способствует развитию смежных отраслей, таких как образование, наука, технологии и производственное сотрудничество.

Губернатор Антон Алиханов отметил, что присутствие Росатома в регионе усиливает его социально-экономический потенциал, и он гордится созданием такого уникального предприятия в Калининградской области. В будущем завод в Неманском районе станет одним из крупнейших работодателей в регионе, предоставляя новые высокотехнологичные профессии не только в промышленности Калининграда, но и во всей России.